Lavoro: Cavallaro (Cisal), fenomeno incidenti sia priorità

- Quella dei morti sui luoghi di lavoro “è una strage senza fine che anziché diminuire aumenta. È evidente che ciò che è stato fatto fino ad oggi non è sufficiente”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, commentando i dati dell’osservatorio indipendente di Bologna sulle vittime di incidenti sul lavoro. “Più di quattro morti al giorno sui luoghi di lavoro dall’inizio del 2023. Trentadue solo nell’ultima settimana. Migliaia gli infortuni. Dietro ciascun numero una persona, una famiglia, vite stravolte per sempre”, ha proseguito. “Contrastare con fermezza il fenomeno degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro – ha sottolineato Cavallaro – deve essere una priorità. Al pari del contrasto alla disoccupazione e alla precarietà. Servono più risorse per controlli, prevenzione e formazione”. (Rin)