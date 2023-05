Fvg: assessore Cultura, premio Friuli Storia apre nuove riflessioni su guerra e mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia continuerà a sostenere il premio Friuli Storia, tra le “eccellenze culturali” del territorio. Lo ha detto oggi l’assessore alla Cultura e vicepresidente della Regione Mario Anzil, in un messaggio inviato alla presentazione della decima edizione del premio in programma il 28 settembre a Udine. I finalisti - selezionati tra 93 opere in gara dalla giuria scientifica presieduta dal Tommaso Piffer, fondatore del premio e docente nell'Ateneo friulano - sono Andrea Riccardi ("La guerra del silenzio", Laterza), Thomas Hipper ("Il governo del cielo", Bollati Boringhieri) e Vittorio Coco ("Il generale Dalla Chiesa", Laterza). “Una terna di finalisti decisamente autorevoli”, ha detto l’assessore. “Con i loro lavori sul Novecento, aprono nuove e importanti riflessioni su questioni, come la guerra e la mafia, che continuano drammaticamente a contrassegnare anche il nostro tempo e sui quali è bene non smettere mai di discutere. Il Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto – per la sua posizione e il suo ruolo di crocevia, è stata attraversa drammaticamente dalle vicende storiche e anche dai drammi che hanno caratterizzato il Novecento. Per questo l'attività e l'impegno dell'associazione Friuli Storia e l'attenzione che il premio attira valorizzano la promozione e la diffusione dell'interesse e della passione per la storia a tutti i livelli”. (Fvg)