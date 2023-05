Ex Ilva: Cgil, a Paese occorre politica industriale per sviluppo e piena occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Un ministro che trascura la più grave crisi industriale italiana per la strategicità del settore e per il numero di lavoratori coinvolti, parlo dell'ex Ilva, dice dell'attenzione che questo Governo destina alle politiche industriali del nostro Paese, al di là di tutta la retorica sul Made in Italy". È quanto afferma il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo, commentando la mancata risposta del responsabile del Ministero delle Imprese Urso alle richieste urgenti di incontro di Fiom, Fim e Uilm nazionali a fronte della grave situazione che vivono i siti produttivi del gruppo Acciaierie Italia, "per il quale – ricorda il dirigente sindacale – da tempo chiediamo un chiaro piano industriale a fronte dell'aumento esponenziale dei lavoratori in cassa integrazione". Gesmundo ricorda come siano "34 i tavoli di crisi aperti al Ministero, altri 22 quelli in monitoraggio, che si traducono in decine di migliaia di posti di lavoro in bilico. E di fianco allo stato di incertezza che vivono lavoratori e lavoratrici – continua – c'è il rischio che salti il nostro sistema manifatturiero, che fa i conti con il rafforzamento di paesi emergenti, i quali competono non più e non soltanto sul costo del lavoro, e il configurarsi di catene globali del valore. Come la Cgil chiede da tempo, occorrono scelte e investimenti pubblici dentro una cornice di politica industriale, in grado di sostenere la crescita delle imprese dal punto di vista dell'innovazione di processi e di prodotti, cogliendo come opportunità e non limite la transizione energetica, digitale e ambientale". (segue) (Rin)