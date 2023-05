Ex Ilva: Cgil, a Paese occorre politica industriale per sviluppo e piena occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "È necessaria una forte regia pubblica. Da qui – ricorda il segretario confederale – la nostra proposta di una agenzia pubblica per lo sviluppo in grado di salvaguardare la capacità industriale del Paese e accrescerla anche attraverso l'attrazione di investimenti internazionali. Lo abbiamo detto al Governo negli incontri avuti, ma se il ministro Urso trascura l'allarme sull'ex Ilva rappresentato unitariamente dalle categorie confederali c'è poco da stare allegri". Per Gesmundo "è difficile immaginare lo sviluppo del Paese senza un rafforzamento del sistema manifatturiero, senza una politica industriale degna di questo nome, senza cogliere le sfide delle transizioni. Le riconversioni e le trasformazioni industriali, tra l'altro, sono favorite dalle risorse del PNRR". "Il Governo – prosegue – la smetta con la retorica e dimostri con i fatti che vi sono volontà politica e uso delle risorse per dare risposte al sistema delle imprese e alle migliaia di lavoratori che vivono condizioni di sofferenza. Il tema delle politiche industriali e di investimento condivise con il mondo del lavoro – sottolinea in conclusione Gesmundo – è uno di quelli al centro della mobilitazione nazionale che ci ha visto manifestare a maggio in tre piazze con Cisl e Uil: occorre un nuovo modello di sviluppo che presti particolare attenzione al Mezzogiorno e che punti alla piena occupazione". (Rin)