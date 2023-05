Serbia: ministro Esteri Dacic, non permetteremo ulteriore escalation nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non permetterà un'ulteriore escalation della situazione in Kosovo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, dopo gli incidenti degli ultimi giorni nel nord del Kosovo, quando la polizia kosovara ha dovuto usare la forza per permettere l'ingresso negli edifici comunali ai sindaci di etnia albanese vincitori delle recenti elezioni municipali nei comuni a maggioranza serba. "Questo non deve essere permesso. La Serbia non lo permetterà. Il nostro esercito è in attesa e se necessario proteggeremo i serbi, punto", ha detto Dacic all'emittente radiotelevisiva "Rts". Il ministro ha sottolineato che Belgrado non permetterà che ci siano vittime serbe "a causa dell'impreparazione della comunità internazionale o a causa dell'avventurismo politico del premier kosovaro Albin Kurti". Dacic ha dichiarato che il ruolo della missione Nato Kfor in Kosovo era quello di "prevenire gli atti unilaterali di Pristina, come l'ingresso dei sindaci neo eletti nei comuni nel nord del Kosovo contro la volontà dei serbi", ma che le garanzie della stessa "oggi non valgono per i serbi". (segue) (Seb)