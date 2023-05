Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic, pronto pieno dispiegamento forze armate ma spero in "soluzione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa serbo Milos Vucevic ha dichiarato che il "pieno dispiegamento delle formazioni dell'esercito" sarà completato entro il primo pomeriggio "secondo i piani prestabiliti", e ha sottolineato che per l'esercito rimane "il massimo livello di prontezza al combattimento". Lo ha riferito la stampa di Belgrado. Vucevic ha aggiunto di sperare in una "soluzione politica" all'ultima escalation di violenza in Kosovo degli ultimi giorni. "Spetta alla politica e alla diplomazia trovare una soluzione politica", ha aggiunto. Il ministro di Belgrado ha sostenuto che ci sono state comunicazioni tra l'esercito serbo e la missione Nato Kfor in Kosovo "più volte durante il giorno" e che il comandante della stessa missione ha "assicurato la pace e la prevenzione di possibili conflitti". "Sembra che la Kfor oggi stia proteggendo la polizia del Kosovo, gli usurpatori del Kosovo e gli autoproclamati sindaci", ha detto Vucevic. La premier Ana Brnabic ha detto che la situazione in Kosovo è "difficile come mai" e ha accusato l'Unione europea e la Kfor di aver reagito "in ritardo". (Seb)