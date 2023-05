Maltempo: Bonelli (Avs), evitare di politicizzare tema delicato come ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "evitare di politicizzare un tema delicato come quello della ricostruzione" in Emilia-Romagna. Lo ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, ad Agorà Rai Tre. “Non si capisce la ragione per la quale in Veneto è stato Zaia, in Liguria Toti, in altre Regioni che hanno vissuto situazioni analoghe sono stati i presidenti di Regione” a fare il commissario, ha proseguito Bonelli, ma “francamente non ci metteremo a polemizzare su questa questione”. (Rin)