Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, non sono soddisfatto dei colloqui trilaterali a Mosca

- Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, non è rimasto soddisfatto dall'esito dei colloqui trilaterali che si sono svolti il 25 maggio a Mosca. Lo ha detto lo stesso premier armeno nel corso di una sessione parlamentare. "Nell'agenda dei colloqui c'è stata la situazione umanitaria nel Nagorno Karabakh e il blocco illegale del corridoio di Lachin. Abbiamo discusso di questo argomento con i nostri colleghi russi. Non posso dire che i risultati di questa discussione siano soddisfacenti", ha detto il premier. "È una situazione molto triste che la chiusura del corridoio di Lachin sia avvenuta in presenza di forze di pace russe. Continueremo i negoziati con i nostri partner russi per risolvere questo problema", ha aggiunto Pashinyan. Il primo ministro armeno ha osservato inoltre che Erevan e Baku non hanno concordato un documento che possa essere firmato il primo giugno a Chisinau. "Nel prossimo futuro a Chisinau si terrà un incontro con la partecipazione del presidente del Consiglio europeo (Charles Michel), il presidente della Francia (Emmanuel Macron), il cancelliere tedesco (Olaf Scholz), me e il presidente dell'Azerbaigian (Ilham Aliyev). Si è discusso se fosse possibile firmare un trattato di pace lì. Devo dire che non abbiamo ricevuto risposte al quarto pacchetto delle nostre proposte all'Azerbaigian. Al momento non esiste un progetto concordato che possa essere firmato", ha spiegato il premier. (Rum)