Lavoro: Spada (Assolombarda), a governo chiediamo abbassamento cuneo fiscale e flat tax 5 per cento

- "Ribadiamo le nostre richieste per avere un mondo del lavoro più fluido. Quindi le proposte di abbassamento del cuneo fiscale - che è una proposta che Confindustria porta avanti da più di un anno, e poi soprattutto una grande attenzione ai giovani per i quali noi chiediamo da circa un anno una flat tax al 5 per cento per i primi cinque anni di impiego lavorativo. Questo per cercare di rendere più pesanti le buste paga dei nostri giovani". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante il punto stampa tenuto prima dell'incontro con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone che si è tenuto oggi alla sede dell'Associazione in via Pantano a Milano. (Rem)