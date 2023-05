Cina-Nigeria: inviato speciale Xi presenzia al giuramento del presidente eletto Bola Tinubu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'inviato speciale del presidente cinese Xi Jinping, Peng Qinghua, è arrivato oggi in Nigeria per assistere alla cerimonia d'insediamento del presidente eletto Bola Tinubu. Lo annuncia il ministero degli Esteri di Pechino. Ad Abuja sono inoltre attesi circa 20 leader africani. Tra questi, sono già arrivati il presidente ruandese Paul Kagame, il sudafricano Cyril Ramaphosa e il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, la tanzaniana Samia Suluhu Hassan, il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, il presidente della Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló e il presidente della Sierra Leone Julius Maada Bio. Già sul posto anche il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh. Sono attesi in Nigeria per la cerimonia anche il presidente del Burundi, Evariste Ndayishimiye, il presidente di transizione del Ciad Mahamat Déby, il presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum e il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo, mentre per il Kenya presenzierà alla cerimonia in nome del presidente William Ruto il primo segretario di gabinetto, Musalia Mudavadi.(Cip)