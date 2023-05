Turchia: sindaco di Istanbul Imamoglu, il risultato delle elezioni è un messaggio di cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha commentato le elezioni presidenziali di domenica, dicendo che "non c'è spazio per la disperazione, ma l'unica cosa che non cambia è il cambiamento, perché muta in ogni campo, in ogni ambiente". In un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Imamoglu ha sottolineato che "non ci aspetteremo mai risultati diversi facendo le stesse cose". Il presidente uscente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha vinto le elezioni con il 52,1 per cento delle schede al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che si è fermato al 47,9 per cento dei consensi. Questo risultato sancisce l’inizio del terzo mandato del leader turco, che rimarrà alla guida del Paese fino al 2028.(Tua)