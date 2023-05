Tunisia-Turchia: movimento islamico Ennahda si congratula con Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda si è congratulato con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per la vittoria al ballottaggio delle elezioni presidenziali, che “dimostra ancora una volta la forza e la solidità della democrazia turca”. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso da Ennahda sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Il movimento islamico tunisino si è congratulato, inoltre, con il partito di Erdogan, Giustizia e Sviluppo (Akp), al quale si è dichiarato legato da una “solida amicizia, a beneficio degli interessi dei due Paesi”. “Il successo della democrazia in Turchia è un messaggio di speranza per tutti i popoli della regione e rappresenta la rinnovata fiducia nella loro volontà e la loro aspirazione alla libertà e alla giustizia”, si legge ancora nel comunicato. Ennahda ha auspicato, infine, che “continui il cammino della Turchia verso la prosperità e lo sviluppo” e che Ankara continui a giocare il suo ruolo nel “preservare la pace e la stabilità internazionali”. (Tut)