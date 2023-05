Roma: controlli nella stazione Tiburtina, arrestato un uomo e rintracciata scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, durante l'attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina hanno rintracciato all'esterno dello scalo FerroviarioUno straniero che aveva appena minacciato e poi aggredito la commessa di un bar nelle adiacenze della Stazione Tiburtina, dopo essersi allontanato senza pagare il conto è stato rintracciato, si è scagliato, contro gli agenti della questura che lo avevano identificato. Dopo la colluttazione, per l'uomo, non nuovo a certi comportamenti, il gip dopo l'udienza di convalida ha disposto la custodia cautelare in carcere, per i reati di rapina, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. (segue) (Rer)