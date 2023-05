Imprese: il colosso delle infrastrutture filippino Mpic lascerà la borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manuel Pangilinan, presidente del colosso delle infrastrutture filippino Metro Pacific Investments Corp (Mpic), ha deciso di effettuare il delisting del gruppo, cui a suo dire i mercati non attribuiscono il corretto valore di mercato. Mpic diventerà una società privata tramite l'acquisizione da parte di un consorzio multinazionale che include investitori giapponesi. Per il momento il gruppo è ancora quotato sulla borsa valori delle Filippine. Mpic detiene una quota di Manila Electric - il principale fornitore privato di energia elettrica del Paese e del distributore di acqua potabile Maynilad Water Services. Mpic ha effettuato investimenti anche in aziende attive nella costruzione di strade e ferrovie urbane. La capitalizzazione di mercato di Mpic ammontava la scorsa settimana a 129 miliardi di peso (2,3 miliardi di dollari), nonostante il gruppo controlli quasi la metà di Manila Electric, che ha un valore id mercato quasi tre volte superiore. (Fim)