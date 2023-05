Moldova: Chisinau creerà un Centro nazionale per difesa informativa e lotta alla propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova verrà creato un Centro nazionale per la difesa informativa e la lotta alla propaganda, chiamato Patriot. L'annuncio è stato fatto dalla presidente moldava Maia Sandu durante una conferenza stampa. "Oggi annuncio l'iniziativa legislativa per creare un'istituzione per combattere la propaganda e difendere i cittadini dalla manipolazione delle notizie. Proporrò al Parlamento la creazione del Centro nazionale per la difesa dell'informazione e la lotta alla propaganda, denominato Patriot. L'istituzione avrà due responsabilità fondamentali: trasmettere informazioni veritiere ai cittadini e identificare, valutare e combattere la disinformazione", ha affermato il capo dello Stato. (Rob)