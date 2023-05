Imprese: Bnl Bnp Paribas e Sace sostengono Brivio & Viganò Logistics per la sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bnl Bnp Paribas ha deliberato un finanziamento, assistito dalla Garanzia Green di Sace all’80 per cento, in favore del Gruppo Brivio&Viganò. L’azienda lombarda, che ha un network con sedi e magazzini su tutto il territorio nazionale, è tra i più importanti player italiani nel settore del Trasporto, della distribuzione e della Logistica Integrata di prodotti alimentari a temperatura controllata e offre soluzioni strutturate per massimizzare l’efficienza della supply chain degli operatori della Gdo e dell’industria. Paolo Vetta Direttore Territoriale Nord Ovest di Bnl Bnp Paribas: "Brivio e Viganò Logistics rientra nel novero delle aziende con cui puntiamo a creare una partnership importante e distintiva: non solo leader di settore ma anche un punto di riferimento per il nostro "positive banking", la modalità di fare banca in ottica di sostenibilità che ci vede sempre più vicino alle imprese e alla filiera di territorio. L’operazione finalizzata con Sace ne testimonia l'assoluta attualità". L’operazione rientra nei finanziamenti destinati alla sostenibilità che Bnl Bnp Paribas, in partnership con Sace, eroga alle imprese italiane che intendano investire per ridurre il proprio impatto ambientale. "Con questa operazione - commentano il Group Cfo Alessandro Cappelletti ed il responsabile della tesoreria Francesco Sala - il Gruppo Brivio&Viganò potrà contare su 8 milioni di euro, da destinare all’incremento del proprio parco automezzi, con modelli nuovi, meno inquinanti, più performanti e più sicuri ed alla riqualificazione di un capannone industriale a Pieve Emanuele (MI), che prevede la realizzazione di due celle frigorifere a temperatura positiva alimentate da un’unica centrale di produzione del freddo a freon Ecologico, ed una nuova cabina MT/BT e contestuale relamping di magazzini e uffici". (segue) (Rin)