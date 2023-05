Imprese: Bnl Bnp Paribas e Sace sostengono Brivio & Viganò Logistics per la sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brivio & Viganò, con un’esperienza di oltre 40 anni e oltre 2.500 collaboratori, è tra i più dinamici operatori nel settore della logistica alimentare (conta oltre 600 clienti molti di questi leader della Gdo e dell’industria alimentare). L’azienda è presente quotidianamente su tutto il territorio nazionale ed in Spagna grazie ad un network logistico consolidato, che conta oltre 1.000 automezzi che percorrono oltre 40milioni di km ogni anno e gestisce più di 250.000 Mq di magazzini. Sace ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. L’azienda, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questa operazione rientra nell’ambito della convenzione green con BNL BNP Paribas, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle Pmi che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile. (Rin)