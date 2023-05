Turchia: Calenda, pessima campagna elettorale, ignorate regole e garanzie democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Turchia c’è stata “una pessima campagna elettorale segnata da regali di denaro e scorrettezze dei media”, a cui “si aggiunge il violento discorso di Erdogan”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. “La democrazia – sottolinea – non è un sistema elettorale ma un insieme di regole, garanzie e comportamenti oggi ampiamente ignorati in Turchia”. (Rin)