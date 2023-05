Lavoro: Spada (Assolombarda), con taglio cuneo fiscale e revisione contratti salario minimo non è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo “Come ha detto la Premier Giorgia Meloni a Trento, non è fondamentale se riusciamo ad abbattere il cuneo fiscale e a convincere tutte le imprese a firmare i contratti che Confindustria ha firmato in questi anni che sono a un livello minimo superiore a quello che ci chiede l'Europa”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante il punto stampa tenuto prima dell'incontro con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone che si è tenuto oggi alla sede dell'Associazione in via Pantano a Milano. “Ci sono troppi contratti – ha sottolineato Spada - soprattutto in quelli di livello più basso i livelli retributivi sono quelli che creano tutte quelle polemiche su discussioni come il salario minimo”.(Rem)