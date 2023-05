Ambiente: Tajani, mi spaventa chi vuole strumentalizzare i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento ambientalista non mi fa paura, chi mi spaventa è chi vuole strumentalizzare i giovani, perché poi si trasformano in una sorta di icone, con dietro altri interessi. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento "L'Italia e l'Europa: le sfide tra guerra e immigrazione". “La difesa dell’ambiente è una cosa che tutti dobbiamo fare. I giovani non devono essere sfruttati, ma dobbiamo cogliere le loro preoccupazione e voglia di cambiare il mondo. L’obiettivo deve essere quello di adottare provvedimenti che puntano a creare un sistema armonico, dove c’è lavoro, attività produttiva e tutela dell’ambiente”, ha affermato il titolare della Farnesina. (Res)