Sardegna: Confartigianato, pensioni perdono potere d'acquisto, in difficoltà pensionati sardi

L'inflazione, il caro prezzi e l'aumento esponenziale delle bollette elettriche stanno umiliando gli anziani e i pensionati anche in Sardegna. Secondo una analisi effettuata dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su dati di Federanziani, in media, i pensionati italiani percepiscono 13.753 euro all'anno, che equivalgono a circa 1.146 euro al mese; e sono circa 4 i milioni di over 65 che vivono soli: il 70 per cento sono pensionati con meno di mille euro e il 17 per cento con pensioni di appena 500 euro. "L'inflazione e i rincari generalizzati fanno vacillare una delle colonne più robuste del welfare familiare: i pensionati la cui situazione è diventata insostenibile - Paola Montis, Presidente Regionale dell'ANAP Sardegna, l'Associazione dei Pensionati Artigiani di Confartigianato – loro, infatti, pur con redditi modesti, fino a qualche tempo fa riuscivano a dare un valido aiuto economico a figli e nipoti, che spesso non riescono ad arrivare a fine mese perché hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o non trovano un'occupazione stabile".