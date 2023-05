Sardegna: Confartigianato, pensioni perdono potere d'acquisto, in difficoltà pensionati sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’analisi, in media, un pensionato italiano utilizza il 19 per cento della propria pensione (217 euro) per le spese alimentari, il 40 per cento (458,4 euro) per l’abitazione e le utenze, il 9 per cento (103,14 euro) per i trasporti e l'auto, il 7 per cento (80 euro) per la salute. Il resto viene utilizzato un lungo elenco di voci che comprendono l’abbigliamento, le spese impreviste e l’aiuto ai familiari prossimi. E la situazione precipita se l’anziano non è autosufficiente: l’incidenza del costo dell’assistenza a domicilio, come le badanti, diventa deflagrante. Considerando, poi, l'aumento dell'inflazione degli ultimi due anni, che è passata dal 2,2 per cento nel 2021 all'11,8 per cento nel 2022, i conti sono diventati insostenibili. Inoltre, circa il 37 per cento dei pensionati ha eliminato l'acquisto di acqua in bottiglia e beve invece l'acqua del rubinetto di casa, il 26 per cento ha smesso di acquistare integratori, il 63 per cento ha ridotto il consumo di carne bianca o rossa a una volta alla settimana, sostituendola con lenticchie, ceci e fagioli. Ridotte anche le spese per cure mediche e farmaci mentre l'utilizzo dell'automobile è stato ridotto solo per le necessità essenziali. Tagliati anche i regali ai nipoti. (segue) (Rsc)