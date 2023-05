Sardegna: Confartigianato, pensioni perdono potere d'acquisto, in difficoltà pensionati sardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è sui beni alimentari, in particolare la pasta, che si sta scaricando l’aumento dei prezzi; secondo gli ultimi dati Istat, da settembre dello scorso anno a oggi, il suo costo è aumentato del 38 per cento (3 volte l’inflazione), e tra marzo e aprile di quest’anno del 17 per cento (2 volte e mezzo l’inflazione), con i prezzi che sono cresciuti tra 1,10 euro a 1,40 euro al chilo. “Sappiamo che tantissimi anziani pensionati sardi sono costretti a vivere con un assegno mensile che non raggiunge nemmeno i mille euro – continua la Montis - significa condizione di povertà, anche secondo i parametri ufficiali. I conti sono oramai ingestibili e la loro situazione rischia di trasformarsi in una bomba sociale. Significa, anche, banalmente che una fetta consistente della popolazione sarda anziana è estremamente esposta agli effetti devastanti del fluttuare, sempre al rialzo, dei prezzi con la necessità di chiedere aiuto ai familiari o al sistema pubblico dell'assistenza per pagare le utenze, gli affitti o l'aiuto domestico indispensabile alla conduzione di una vita parzialmente autonoma. Per noi è fondamentale che gli anziani non vedano eroso il proprio potere d’acquisto quindi l’adeguamento delle pensioni all’inflazione deve essere una priorità e su questo fronte non si possono più chiedere sacrifici ai pensionati, come successo troppo spesso negli anni passati”. (Rsc)