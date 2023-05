Ucraina: Tajani, interesse di tutti che guerra finisca presto, anche della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È interesse di tutti, , anche della Cina, che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento "L'Italia e l'Europa: le sfide tra guerra e immigrazione". “Il mercato europeo è talmente interessante per Pechino, che avere una guerra in corso rallenta l’offensiva commerciale”, ha spiegato il titolare della Farnesina. “La Cina allo stesso tempo ha però bisogno di un’alleanza con i russi”, ha sottolineato Tajani. (Res)