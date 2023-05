Imprese: assessore Lazio, dati incoraggianti per regione, in 2022 è aumentato il numero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la seconda economia italiana in termini di Pil e "Roma è la protagonista centrale in questa dimensione. L'11 per cento delle imprese ha sede nel Lazio e a Roma. E gli ultimi dati sono incoraggianti, nel 2022 c'è stato aumento delle imprese operative su Roma e Lazio". Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore alle Attività produttive, nel corso dell'evento "Ecosistema commercio. Politiche economiche tra innovazione e tradizione" a Roma. "Abbiamo un patrimonio di imprenditorialità importantissimo. Dobbiamo fare sistema tra istituzioni, quindi governo nazionale, Regione e Comune, con le associazioni, con tutte le reti, per essere protagonisti di questa nuova stagione. Abbiamo obiettivi importanti: Giubileo, Pnrr e forse Expo. Dobbiamo allineare tutte le nostre risorse verso una performance che sia collettiva. Avere Pnrr e altri possibili appuntamenti è qualcosa che non significa solo importanti risorse, ma anche opportunità di un cambio di passo. Non è impossibile. Vogliamo essere all'altezza di questi obiettivi", ha concluso Angelilli. (Rer)