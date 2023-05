Imprese: Tagliavanti (Cciaa Roma), si faccia patto per riqualificare commercio e artigianato nel centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- La Camera di commercio di Roma ha "fatto una analisi da cui emerge che nel centro storico di Roma, nel Tridente, ci sono 936 proprietà di enti pubblici e 1.500 proprietà riferibili a istituti di credito e assicurazioni. In tutto circa 2500 proprietà. In occasione del Giubileo pensiamo di possa pensare a un patto per riqualificare la presenza commerciale e dell'artigianato a Roma". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell'evento "Ecosistema commercio. Politiche economiche tra innovazione e tradizione", a Roma. "Bisogna migliorare l'offerta, perché è questa che crea la domanda", ha concluso Tagliavanti. (Rer)