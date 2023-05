Ucraina: Tajani, ritiro truppe russe è condizione indispensabile per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe devono ritirarsi dall’Ucraina, e questa è condizione indispensabile per la pace. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento "L'Italia e l'Europa: le sfide tra guerra e immigrazione". “Io ho proposto di partire da cose concrete: liberare la zona di Zaporizhzhia per scongiurare una crisi più grave di Chernobyl, istituzionalizzare il corridoio verde per scongiurare la crisi sociale nei Paesi africani, impedendo al tempo stesso che i flussi migratori aumentino”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Non credo si possa arrivare alla pace in tempi rapidissimi, forse a fine anno. Lo stesso Zelensky punta al recupero dei territori" per liberare le zone occupate "e sedersi poi al tavolo delle trattative”, ha aggiunto Tajani. (Res)