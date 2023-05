Brasile-Turchia: Lula si congratula con Erdogan per rielezione, "può contare su di noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva si è congratulato con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, per la rielezione. “Mi congratulo con Erdogan per la rielezione a presidente della Turchia. Gli auguro un buon mandato, con tanto lavoro per il meglio del popolo turco. Può contare sul Brasile nella cooperazione globale per la pace e nella lotta contro la povertà e per lo sviluppo nel mondo”, ha scritto Lula in un tweet.(Brb)