Spagna: Sanchez convoca elezioni anticipate per il 23 luglio dopo la sconfitta alle amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è assunto "in prima persona" i risultati negativi del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) alle elezioni amministrative di ieri, ed ha deciso di convocare elezioni anticipate per il 23 luglio prossimo. "Molti presidenti dalla gestione impeccabile hanno smesso di esserlo. Tutto ciò rende opportuno che gli spagnoli facciano chiarezza sulle forze politiche che dovrebbero guidare questa fase. La cosa migliore è che gli spagnoli possano dire la loro nel definire la direzione politica del Paese", ha detto il premier in una breve dichiarazione istituzionale.(Spm)