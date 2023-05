Maltempo: Valditara, ministero interverrà su maturità e Dad per aiutare territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla tragedia in Emilia-Romagna “il governo ha pensato di mettere a disposizione un fondo di 20 milioni di euro destinato per primi interventi e per consentire la prosecuzione dell’attività didattica”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nella rubrica “Il Ministro risponde” parlando degli interventi del Mim a sostegno delle scuole colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Abbiamo liberato la scuola da una serie di adempimenti burocratici - tranne la legge penale - per le acquisizioni di beni, servizi, lavori” e il ministero “interverrà per regolare la maturità, la certificazione del regolare svolgimento dell’anno scolastico, la Didattica a distanza. Tutti provvedimenti urgenti per andare incontro alle esigenze del territorio”, sottolinea il ministro.(Rin)