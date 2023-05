Aerospazio: Cina, equipaggio della missione Shenzhou-16 decollerà domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’equipaggio della missione cinese Shenzhou-16 decollerà alla volta della stazione spaziale Tiangong domani, 30 maggio. Lo ha annunciato oggi l’Agenzia spaziale cinese con equipaggio (Cmsa), precisando che il lancio avverrà dal cosmodromo nord-occidentale di Jiuquan alle 9:31 locali (le 2:31 in Italia). Il comandante Jing Haipeng e gli astronauti Zhu Yangzhu e Gui Haichao - che sarà il primo cosmonauta civile inviato dalla Cina nello spazio - resteranno in orbita per circa cinque mesi, periodo in cui effettueranno esperimenti scientifici, attività extraveicolari e operazioni di manutenzione e riparazione. L’equipaggio della missione Shenzhou-16 sarà il primo ad attraccare sulla stazione spaziale Tiangong dal lancio della fase di applicazione e sviluppo. Gli astronauti della missione Shenzhou-15 atterrerà invece nel sito di Dongfeng, nella Cina settentrionale, dopo il passaggio di consegne con le controparti di Shenzhou-16. (Cip)