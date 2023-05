Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo con nuvolosità irregolare e variabile, alla notte ed in serata locali e temporanei addensamenti possibili ovunque, nelle ore centrali cumuli più marcati sui rilievi e più soleggiato in pianura. Precipitazioni e rovesci isolati e di breve durata, solo localmente temporaleschi, possibili su pianura occidentale e rilievi, più probabili nelle ore centrali sulla fascia Prealpina e nelle ore notturne e serali su pianura e fasce pedemontane.Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie, in pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 26°C. (Rem)