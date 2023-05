© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sui rilievi irregolarmente nuvoloso per nubi a sviluppo diurno, in pianura in genere più soleggiato ma con temporanei annuvolamenti più probabili alla notte e dal tardo pomeriggio. Precipitazioni isolati rovesci sulle Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, in possibile estensione anche alle pianure alla notte e dalla sera. Temperature senza variazioni rilevanti. (Rem)