Hong Kong: prezzi abitazioni ai massimi da sette mesi ad aprile

- I prezzi delle abitazioni a Hong Kong sono aumentati dello 0,54 per cento ad aprile, in crescita per il quarto mese consecutivo e ai massimi da sette mesi. Lo riporta il dipartimento di valutazione e rating della regione cinese a statuto speciale, precisando che il tasso di crescita dei prezzi risulta inferiore di 8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2022. Ad aprile, i prezzi delle unità abitative di piccole e medie dimensioni sono aumentati dello 0,5 per cento rispetto al mese precedente, mentre quelli di grandi dimensioni sono saliti dell’1,3 per cento. (Cip)