Regno Unito: comandante Raf, Russia minaccia diretta per il Paese

- Se dovesse perdere la guerra in Ucraina, la Russia sarà "vendicativa" e rappresenterà una minaccia diretta per il Regno Unito. È quanto dichiarato al quotidiano "The Telegraph" dal maresciallo capo dell'aeronautica militare britannica (Raf), Mike Wigston, secondo cui le forze aeree e marittime della Russia sono una minaccia per il Regno Unito e la Nato e che questo è qualcosa su cui "dobbiamo concentrare le nostre attenzioni". Wigston ha inoltre avvertito che la minaccia durerà o addirittura peggiorerà se Vladimir Putin, il presidente russo, verrà estromesso. "Quando il conflitto ucraino sarà finito e l'Ucraina avrà ripristinato i suoi confini, come deve, avremo una Russia danneggiata, vendicativa e brutale, i cui mezzi per farci del male sono attraverso attacchi aerei, attacchi missilistici e attacchi al sottosuolo" ha dichiarato Wigston.(Rel)