Ucraina: ambasciatore Cina all’Ue, non sia la guerra a dominare le relazioni bilaterali

- Cina e Unione europea non dovrebbero permettere alla guerra in Ucraina di dominare le loro relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato l’ambasciatore cinese a Bruxelles, Fu Cong, in un’intervista concessa a Bruno Macares, corrispondente per gli affari esteri della rivista britannica “New Statesman”. Il diplomatico “non ritiene sensato” mettere in relazione la posizione della Cina sul dossier con le relazioni bilaterali, dal momento che le parti hanno interessi divergenti e che Pechino mantiene “buoni rapporti” sia con la Russia che con l’Ucraina. “La Cina sta cercando di agevolare la pace, la nostra posizione è molto chiara. Dobbiamo porre immediatamente fine ai combattimenti e alle uccisioni insensate”, ha detto. Fu ha inoltre dichiarato che un’aperta condanna da parte della prima potenza asiatica dell’invasione russa “non risolve il problema, e può anzi ridurre lo spazio della diplomazia”, dal momento che schierarsi dalla parte di uno specifico Stato potrebbe complicare gli sforzi di mediazione. Tuttavia, ha evidenziato, “questo non significa che Pechino stia perdonando determinate iniziative in questo conflitto”. Il diplomatico ha inoltre negato la fornitura di sistemi d’arma a Mosca, invitando l’Unione europea a sostenere tali accuse con “prove concrete” prima di sanzionare le aziende a capitale cinese. (Cip)