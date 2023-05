Turchia: Taiwan si congratula con Erdogan per rielezione alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan si congratula con Recep Tayyip Erdogan per la sua rielezione a presidente della Turchia ed è impaziente di approfondire gli scambi su vari fronti nei prossimi anni. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento per gli affari dell’Asia occidentale e dell’Africa del ministero degli Esteri taiwanese, Anthony Ho, dopo la vittoria ottenuta da Erdogan al ballottaggio contro l’ampio fronte di opposizione guidato da Kemal Kilicdaroglu. Stando al dicastero taiwanese, le relazioni con Ankara hanno registrato incessanti progressi dal lancio di voli diretti tra Taoyuan e Istanbul nel 2014. Da allora, le parti hanno siglato una decina di protocolli d’intesa in vari ambiti, tra cui investimenti, agricoltura, tecnologia e sicurezza. (Cip)