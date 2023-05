Serbia: allarmi bomba in diverse scuole del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse scuole in Serbia sono state informate stamane via e-mail sulla presenza di ordigni esplosivi nelle strutture. Lo ha confermato il ministero dell'Interno serbo, secondo cui alcune squadre sono sul posto e stanno svolgendo attività di verifica sulle strutture mentre gli studenti sono stati già evacuati o avvertiti prima di non recarsi a scuola. Secondo l'emittente "N1", le segnalazioni riguardano alcuni istituti nella capitale Belgrado e nella città di Kragujevac.(Seb)