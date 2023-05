Nepal: governo prevede crescita 2,16 per cento nell’anno fiscale 2022-23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Nepal, Prakash Sharan Mahat, ha presentato ieri alla Camera dei rappresentanti e all’Assemblea nazionale, i due rami del parlamento federale, l’Indagine economia per l’anno fiscale 2022-23, che si concluderà a metà luglio, e la revisione annuale delle compagnie pubbliche, documenti collegati al bilancio. Secondo le stime del governo, riferite dalla stampa nepalese, il Paese crescerà del 2,16 per cento. Tuttavia, l’attività economica si è contratta in tutti i settori tranne il commercio all’ingrosso e al dettaglio, l’edilizia e le industrie di base, a causa dell’impatto della situazione internazionale e di problemi strutturali. Il ministro ha sottolineato alcuni dati positivi dati, tra cui 34.100 chilometri di strade costruite, 2.666 megawatt di capacità energetica installata e l’accesso all’acqua potabile e all’elettricità per il 95 per cento della popolazione. Inoltre, ha detto che sono operative 120 tra banche e altre istituzioni finanziarie e che 20,6 milioni di utenti si avvalgono di servizi bancari in mobilità. Per quanto riguarda le imprese pubbliche, 25 su 44 sono in utile e gli investimenti statali hanno raggiunto 618 miliardi di rupie. (segue) (Inn)