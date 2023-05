Nepal: governo prevede crescita 2,16 per cento nell’anno fiscale 2022-23 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione del parlamento del Nepal dedicata al bilancio è iniziata il 7 maggio, in vista della presentazione della manovra finanziaria, che dovrebbe avvenire entro oggi. Si attende, inoltre, la presentazione di altri disegni di legge, tra cui quelli sul contrasto al riciclaggio di denaro, sul Consiglio costituzionale, sull’amministrazione federale e sulla cittadinanza. Per quanto riguarda la giustizia di transizione dopo la guerra civile (1996-2006), la commissione Legge, giustizia e diritti umani della Camera dei rappresentanti ha formato una sottocommissione incaricata di esaminare e preparare un rapporto sul disegno di riforma dell’Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act (Trc Act), la legge istitutiva della Commissione per la verità e la riconciliazione (Trc) e della Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp). (Inn)