Istruzione: Valditara, docente orientatore collegherà esigenze territorio a potenzialità giovani

- E’ importante il ruolo del docente orientatore che dovrà svolgere da legame, da connessione, tra le esigenze del territorio e le potenzialità dei giovani. Lo afferma il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nella rubrica “Il Ministro risponde” sulle attività a supporto degli studenti in materia di orientamento. "L'orientamento è un tema importante, fare la scelta giusta è decisivo per loro futuro sia per il percorso successivo alla scuola", spiega. "E’ importante che i giovani prima di scegliere siano consapevoli di cosa il territorio offre. La strategia è di personalizzare sempre più la formazione per fare emergere la predisposizione del ragazzo e metterlo in collegamento con il mondo del lavoro e della formazione. Stiamo creando una piattaforma che consentirà a genitori e giovani di venire a conoscenza di tutte queste opportunità lavorative e formative", evidenzia Valditara.(Rin)