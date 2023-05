Sanità: Castellone (M5s), è vera emergenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si dichiarano emergenze di ogni genere, si chiudono gli occhi sulla vera emergenza: la sanità e le liste di attesa. Lo evidenzia sui social la vicepresidente del Senato ed esponente M5s Maria Domenica Castellone. "Nonostante il ministro della Salute abbia provato a mettere un freno al ricorso ai medici a gettone, questo governo, sconfessando il suo stesso ministro, ha effettuato un'ennesima clamorosa retromarcia ampliando l'utilizzo dei gettonisti che ora potranno essere impiegati non solo nei pronto soccorso ma in tutti i reparti", aggiunge. "È evidente che è prevalsa la linea di quella parte della maggioranza che governa regioni in cui si predilige la sanità privata". (Rin)