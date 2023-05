Somalia: governo federale e Stati regionali firmano accordo per introdurre suffragio universale e sistema presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud e le autorità degli Stati regionali federati hanno firmato un accordo con il quale avviano una revisione del sistema politico che prevede l'introduzione del suffragio universale diretto dal 2024 e il passaggio ad un sistema presidenziale. L'intesa, che dovrà essere approvata dal Parlamento, mira a concretizzare la promessa, più volte ripetuta ma mai attuata, di un voto sul principio "una persona, un voto" a partire dalle elezioni amministrative previste per il 30 giugno 2024, voto che sarà seguito da quello per le elezioni dei parlamenti e i presidenti regionali in agenda per il 30 novembre 2024. "Abbiamo deciso di restituire il potere decisionale al popolo, in modo che la voce del cittadino somalo diventi preziosa nelle questioni relative al suo futuro", ha dichiarato ieri in conferenza stampa il presidente Mohamud, secondo il quale "dobbiamo uscire dalla paura in cui siamo rimasti intrappolati per 20 o 30 anni e passare a tenere elezioni democratiche in questo Paese: elezioni (sul modello) "una persona, un voto", sia a livello federale che statale", ha spiegato. In Somalia il principio del suffragio universale diretto è scomparso da quando il dittatore Siad Barre ha preso il potere nel 1969 con un colpo di Stato: da allora, le elezioni si sono svolte attraverso un complesso processo indiretto, fonte di lotte di potere e instabilità che, secondo molti osservatori, ha giovato all'insurrezione radicale islamista di Al Shabaab che insanguina il Paese dal 2007. Eletto nel maggio 2022 per un secondo mandato (dopo il primo svolto nel 2012-2017), Hassan Sheikh Mohamud aveva promesso a marzo che le prossime elezioni nazionali e regionali si terranno secondo il principio "una persona, un voto". Un primo passo in questa direzione era stato compiuto questa settimana nello Stato semiautonomo del Puntland, il cui governo regionale ha organizzato le elezioni locali secondo questo principio. Il voto è stato commentato con favore anche a livello internazionale. (segue) (Res)