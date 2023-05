Somalia: governo federale e Stati regionali firmano accordo per introdurre suffragio universale e sistema presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo è stato raggiunto al termine di una riunione di quattro giorni del Forum consultivo nazionale, che ha riunito il presidente Mohamud, il primo ministro Hamza Abdi Barre e i leader degli Stati federati. Il presidente del Puntland, Said Abdullahi Deni, non era presente per firmare l'accordo. Oltre al sistema di voto, l'intesa delinea una revisione più ampia del sistema politico somalo, con l'introduzione di un sistema presidenziale in sostituzione dell'attuale sistema parlamentare. "Al fine di armonizzare le elezioni nella Repubblica federale della Somalia, il Paese adotterà un sistema con un presidente e vicepresidente (...) eletti da un'unica scheda elettorale", hanno spiegato i firmatari in un comunicato. Di fatto, il passaggio al sistema presidenziale prevede la fine della carica di primo ministro. Le prossime elezioni presidenziali sono previste per maggio 2026. Le elezioni comunali serviranno da base per le elezioni a livello nazionale, che si svolgeranno con il "sistema proporzionale a liste chiuse" e vedranno in concorso solo i due partiti che avranno ottenuto la maggioranza dei voti alle elezioni amministrative: questi, si legge nell'accordo, "saranno i partiti politici nazionali in competizione per i seggi in Parlamento e per il presidente". Il testo rappresenta un importante passo avanti nel processo di stabilizzazione del Paese, che dall'arrivo al potere di Mohamud ha inoltre lanciato una poderosa offensiva contro Al Shabaab. Il predecessore Mohammed Abdullahi Mohamed, detto "Farmajo", aveva più volte dichiarato di voler organizzare le elezioni secondo il principio "una persona, un voto", ma in concreto non l'ha mai fatto, anche per le tensioni esistenti con alcuni Stati federati. (Res)