Milano: ad Abbiategrasso studente di 16 anni ferisce a coltellate la sua insegnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente di 16 anni della scuola IIS Alessandrini di Abbiategrasso, è stato fermato questa mattina dai Carabinieri per aver ferito con una coltellata all'avambraccio una professoressa di 51 anni. Alle 8:15 di questa mattina era stata segnalata ai Carabinieri una sparatoria, in quanto il giovane aveva con sé una pistola rivelatasi poi essere un giocattolo. Il ragazzo avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. All'arrivo dei Carabinieri, il ragazzo non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. La donna, che ha riportato lesioni da taglio all'arto superiore e una lieve ferita alla testa, è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale di Legnano mentre il giovane, anch'esso con lievi ferite, è stato portato all'Ospedale San Paolo di Milano. (Com)