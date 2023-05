Bosnia: da ieri in Federazione è vietato fumare nei luoghi pubblici al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese) da ieri è entrata in vigore la legge sul divieto di fumo nei luoghi pubblici al chiuso. E' quindi vietato fumare nei locali pubblici chiusi, nei mezzi pubblici, ma anche dentro l'automobile se sono presenti dei minori. Lo riporta la stampa di Sarajevo, secondo cui i proprietari di tutte le strutture di ristorazione sono obbligati a esporre il cartello "vietato fumare" in un luogo visibile e a togliere dai tavoli i posacenere. Fumare è consentito solo in spazi appositamente designati a tale scopo. Le strutture ricettive avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi, mentre le sanzioni per le persone fisiche scatteranno da subito con multe che vanno da 100 a 15 mila marchi convertibili (da circa 50 euro a circa 7.660 euro). Oltre alle sigarette, il divieto riguarda anche l'uso di narghilè, pipe ad acqua, sigarette elettroniche e altro. (Seb)