Maltempo: Musumeci, rischi sanitari? Bonaccini ha poteri per intervenire

- "Siamo in condizione di emergenza che viene gestita dal commissario delegato che è il presidente della Regione che ha tutti i poteri, questa è la caratteristica dello stato di emergenza. Le autorità locali sono nelle condizioni di predisporre tutte le misure cautelari per neutralizzare ogni pericolo". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ospite della trasmissione “Mattino cinque news” su Canale 5 parlando del rischio sanitario in Emilia-Romagna. "Il sistema nazionale di Protezione civile ha anche una sua componente sanitaria, ma le autorità locali sono nelle condizioni per poter predisporre ogni misura precauzionale per evitare che una terra a suo tempo vittima della malaria possa avere qualche rigurgito. Dobbiamo vigilare su questa fase difficile", ha sottolineato il ministro.(Rin)