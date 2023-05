Municipio Roma X: presidente, con Zeppilli perdiamo persona straordinaria, leale e onesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi, commenta l'improvvisa scomparsa di Maurizio Zeppilli, consigliere municipale di maggioranza e capogruppo del Pd locale: "Con Maurizio il nostro Municipio perde una persona straordinaria, leale, onesta e che si è sempre battuta per tutelare il nostro territorio ed i suoi cittadini - afferma Falconi in una nota -. Di lui ho sempre rispettato la forza della sua azione politica, il difendere strenuamente le proprie idee per raggiungere il bene della collettività. Mi unisco al dolore dei familiari e di tutto il consiglio municipale per l'improvvisa scomparsa di Maurizio, faremo del nostro meglio per onorare il suo profondo rispetto delle istituzioni". (Com)