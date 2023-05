Guinea Equatoriale: autorità Malabo invitano Russia a partecipare a sviluppo giacimenti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea Equatoriale invita le imprese russe a partecipare allo sviluppo congiunto di giacimenti petroliferi. Lo ha affermato l'ambasciatore della Guinea Equatoriale in Russia, Ndong Ayekaba, ripreso dall'agenzia di stampa russa "Angi". "E' da tanto che stiamo invitando la Russia (...) Il nostro Paese e la Russia fanno parte della stessa organizzazione per l'esportazione di gas, ma abbiamo bisogno di uomini d'affari che vogliono esplorare i nostri giacimenti di petrolio e oro. Abbiamo minerali, ma non c'è ancora interesse (dalla Russia)", ha detto l'ambasciatore. "Abbiamo risorse naturali, ma abbiamo bisogno di una vasta esperienza dei nostri partner per addestrare il nostro personale", ha sottolineato il diplomatico. (Rum)