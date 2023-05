Cultura: 35 mila visitatori all'edizione 2023 di "Open house Roma"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentacinquemila visitatori, 200 edifici e siti aperti, 50 eventi dedicati, 40 tour urbani, oltre 500 volontari coinvolti. Questi i numeri dell'undicesima edizione di "Open house Roma", la manifestazione totalmente gratuita che per 9 giorni ha animato tutti i quartieri della capitale celebrando la straordinaria architettura e il patrimonio culturale di Roma. "Questa edizione – spiega in una nota Laura Calderoni, direttrice di Open house Roma – è una scommessa vinta. L'entusiasmo e l'interesse dimostrato dai visitatori hanno reso questa settimana un evento straordinario. La partecipazione attiva del pubblico, i dibattiti e le conversazioni stimolanti hanno arricchito ulteriormente l'esperienza, dimostrando come l'architettura possa unire le persone e promuovere la comprensione reciproca. Desidero ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, compresi gli architetti, i proprietari degli edifici, i volontari e gli sponsor. Senza il loro impegno e sostegno, Open House Roma non sarebbe stata possibile". (Com)